UNO kündigt neue Libyen-Gespräche für den 18. Februar an

Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Libyen sollen nach Angaben der Vereinten Nationen am 18. Februar in Genf weitergeführt werden. Darauf hätten sich die Konfliktparteien verständigt, erklärte die UNO-Mission in Libyen (UNSMIL). Eine erste Runde in Genf war in der vergangenen Woche ohne Einigung geblieben.