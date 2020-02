Kraft baut mit Platz vier in Willingen Weltcupführung aus

Stefan Kraft hat die Weltcupführung im ersten Skispringen von Willingen am Samstag ausgebaut. Der Salzburger verpasste als Vierter (253,5 Punkte) hinter Premierensieger Stephan Leyhe (GER/266,4), Marius Lindvik (NOR/262,4) und Kamil Stoch (POL/254,6) das Podest nur knapp. Der Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Stefan Geiger (GER), am Samstag Fünfter, wuchs jedoch auf 68 Punkte an.