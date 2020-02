Deutschland: 2 Feuerwehrleute nach Explosion eingeschlossen

Zwei Feuerwehrleute sind nach einer Gasexplosion im Keller eines Wohnhauses in Nordrhein-Westfalen eingeschlossen worden. Die Feuerwehr in Lienen bei Osnabrück arbeitete am Samstagnachmittag "mit Hochdruck" daran, einen Zugang zu dem Keller zu schaffen, sagte ein Polizeisprecher. Einer der Eingeschlossenen wurde medizinisch versorgt, konnte jedoch noch nicht geborgen werden.