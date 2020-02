65-Jähriger stürzte in OÖ sieben Meter in Brunnenschacht

Ein 65-Jähriger ist am Samstag in Leonding (Bezirk Linz-Land) rund sieben Meter tief in einen Brunnenschacht gestürzt. Sein Sohn, der den Unfall beobachtet hatte, alarmierte die Rettungskräfte. Der Verletzte war laut Einsatzkräften ansprechbar. Er wurde von der Feuerwehr geborgen und mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.