84-Jähriger beging nach tödlichem Unfall in OÖ Fahrerflucht

Ein 84-jähriger Autolenker hat am Donnerstag in Sierning (Bezirk Steyr-Land) einen gleichaltrigen Radler niedergefahren, tödlich verletzt und Fahrerflucht begangen. Nach seiner Ausforschung gab er zu, den Zusammenstoß bemerkt zu haben. Er will aber nicht davon ausgegangen sein, dass es sich um eine Person gehandelt habe. Das Unfallopfer war laut Polizei 14 Meter durch die Luft geschleudert worden.