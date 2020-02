Chiara Hölzl gewann Qualifikation in Hinzenbach

Die Weltcup-Führende im Skispringen, Chiara Hölzl, hat am Freitag einen gelungenen Start in ihren Heim-Weltcup gefeiert. Die 22-jährige Salzburgerin landete in der Qualifikation bei 92 Metern und damit als einzige Athletin über der 90-m-Marke. Hölzl gewann die Qualifikation vor Maren Lundby (NOR/89 m) und Sara Takanashi (JPN/86,5). Eva Pinkelnig und Marita Kramer wurden Fünfte und Siebente.