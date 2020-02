Andrea Braidt wird Vorsitzende des Kuratoriums der Albertina

Andrea Braidt, 2011-19 Vizerektorin an der Akademie der bildenden Künste Wien, ist von Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) als neue Vorsitzende des Kuratoriums der Albertina bestellt worden. Sie sei "in der Kunst- und Kulturbranche - auch international - bestens vernetzt und wirtschaftlich sachkundig", begründete sie heute in einer Aussendung ihre Entscheidung.