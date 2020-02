Festival der Regionen macht 2021 im Salzkammergut Station

Das Salzkammergut positioniert sich in den kommenden Jahren zusehends als Kulturregion. Nachdem es sich mit Bad Ischl an der Spitze bereits den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2024 geholt hat, wird dort vom 25. Juni bis 4. Juli 2021 auch das Festival der Regionen stattfinden, wie der künstlerische Leiter Airan Berg am Donnerstag in Linz bekannt gab.