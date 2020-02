Lenker greift in Wien-Penzing zu Baseballschläger

Wer auf Youtube nach "Road Rage" sucht, kommt oft auf Videos, in denen erzürnte Autofahrer Baseballschläger aus dem Kofferraum holen. Am Mittwochnachmittag war das in der Waidhausenstraße in Wien-Penzing "live" zu sehen: Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer brach gegen 15.00 Uhr ein Streit zwischen einem 49-jährigen Autolenker, einer Passantin und zwei betrunkenen Fußgängern aus.