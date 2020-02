Auto raste in Jerusalem in Bushaltestelle - 14 Verletzte

In Jerusalem ist ein Unbekannter mit seinem Auto in eine Menschenmenge an einer Bushaltestelle gerast und hat dabei nach ersten Berichten mindestens 14 Personen verletzt. Eines der Opfer sei schwer verletzt, teilten die Rettungsdienste am frühen Donnerstagmorgen mit. Der Unbekannte fuhr nach dem Zwischenfall davon. Die Suche nach dem Flüchtigen und seinem Auto dauerte in der Früh an.