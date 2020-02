Vorwürfe gegen ÖVP nach Gemeinderatswahl in Amstetten

Die Vorwürfe eines Listenchefs in Amstetten haben etwas mehr als eine Woche nach der Kommunalwahl für Wirbel gesorgt. Jürgen Wahl, der am 26. Jänner den Einzug in den Gemeinderat verpasst hatte, erklärte am Montag, von der ÖVP bezahlt worden zu sein, damit er auf seiner mittlerweile geschlossenen Facebook-Seite Stimmung gegen die SPÖ macht. Die Volkspartei dementierte.