Kansas City Chiefs holen nach 50 Jahren wieder Super Bowl

Die Chiefs feierten am Sonntag (Ortszeit) in Miami den ersten Titel seit 1970. Die 49ers müssen hingegen weiter auf ihren sechsten Gewinn des Super Bowls warten und bleiben damit hinter den Rekordsiegern New England Patriots und Pittsburgh Steelers.