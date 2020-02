Ronaldos Lauf geht weiter - Lazio siegte klar

Cristiano Ronaldo hat am Sonntag seinen Torlauf in der Serie A fortgesetzt. Der Star von Juventus Turin verwandelte beim 3:0-Heimsieg des Meisters über Fiorentina zwei Elfmeter. Ronaldo traf damit auch im neunten Ligaspiel in Folge. Juventus hielt eine Woche nach dem 1:2 in Neapel damit die Tabellenspitze.