Murmeltier Phil sagte Frühling voraus

Der Frühling ist nahe - zumindest hat das berühmte Murmeltier Phil in Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania am Sonntag seinen Schatten nicht gesehen. "Der Frühling wird früh kommen, das ist sicher", verlas dort am Sonntagfrüh, dem "Murmeltier-Tag", einer der Organisatoren die zuvor vermeintlich von dem Tier verfasste Prognose von einer Schriftrolle.