Thiem in Melbourne gegen Djokovic um ersten Majortitel

Der Niederösterreicher Dominic Thiem spielt am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) in Melbourne um seinen ersten Tennis-Grand-Slam-Titel. Nach zuletzt zwei gegen den Spanier Rafael Nadal verlorenen French-Open-Endspielen geht es für den 26-Jährigen in seinem dritten Finalanlauf bei den Australian Open mit Novak Djokovic erneut gegen den Titelverteidiger. Der Serbe führt im Head-to-Head 6:4.