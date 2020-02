Petschnig als designierter FPÖ-Burgenland-Obmann bestätigt

Alexander Petschnig ist am Samstag als designierter Obmann der FPÖ-Burgenland bestätigt worden. Beim Landesparteivorstand in Pinkafeld erhielt der bisherige Landesrat eine "deutliche Mehrheit" mit drei Gegenstimmen, teilte Petschnig auf APA-Anfrage mit. Am 7. März soll er beim Landesparteitag offiziell zum neuen Obmann gewählt werden.