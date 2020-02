"La clemenza di Tito" überzeugte in Bregenz musikalisch

Mit Mozarts Oper "La clemenza di Tito" ist am Freitagabend in Bregenz die Premiere der alljährlichen Kooperation zwischen Landestheater und Symphonieorchester Vorarlberg über die Bühne gegangen. Die Aufführung der Oper im Theater am Kornmarkt wurde zur statischen, aber musikalisch überzeugenden Inszenierung kaiserlicher Güte. Das Premierenpublikum zeigte sich begeistert.