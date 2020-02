Kraft nach Rang 2 in Sapporo Weltcup-Spitzenreiter

Skispringer Stefan Kraft hat mit seinem siebenten zweiten Rang in dieser Saison die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Der Salzburger musste sich am Samstag in Sapporo bei wechselnden Windbedingungen nur Lokalmatador Yukiya Sato beugen. Im Gesamtklassement führt Kraft vor dem zweiten Japan-Bewerb am Sonntag (02.00 Uhr/MEZ) acht Punkte vor dem Deutschen Karl Geiger, der nur Elfter wurde.