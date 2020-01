Schwangere Frau tot in Südtiroler Wohnung aufgefunden

Eine schwangere 28-Jährige aus Pakistan ist am Donnerstag tot in einer Wohnung in Vierschach bei Innichen im Südtiroler Pustertal aufgefunden worden. Es dürfte sich um eine Gewalttat handeln, als dringend tatverdächtig gilt der 38-jährige Ehemann der Frau, der ebenfalls aus Pakistan stammt. Er wurde Freitagfrüh auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ins Gefängnis überstellt.