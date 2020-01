Drei Mähnenwölfe in Tierwelt Herberstein geboren

Drei Mähnenwolfbabys sind in der Tierwelt Herberstein - für das Tierpflegerteam unerwartet - zur Welt gekommen. Die drei männlichen Jungtiere lassen sich nun nach sechs Wochen erstmals im Außengehege zusammen mit Mutter Ornella blicken. Sie war erst im März 2019 von einem italienischen Zoo in die Oststeiermark gezogen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Vater ist der elfjährige Raz.