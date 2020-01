Treffen von Schwarzenegger mit Kurz und Van der Bellen

Am 26. Mai geht der "Austrian World Summit" (AWS) in Wien über die Bühne. Um die ersten Details zu besprechen, hat Organisator Arnold Schwarzenegger am Dienstag Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) getroffen und wird am frühen Abend dann bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen erwartet.