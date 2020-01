Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP

Arderns Mitte-Links-Koalition kam 2017 an die Regierung und strebt eine zweite Amtszeit an. Da die Legislaturperiode in Neuseeland drei Jahre dauert, müsste spätestens im November gewählt werden.

Ardern stieg in der Wählergunst durch ihren weltweit beachteten Umgang mit dem Terroranschlag in Christchurch. Allerdings kämpft das Land mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten.