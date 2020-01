Anzeichen für Vulkanausbruch in Island

In Island droht ein Vulkanausbruch. In der Nähe der bei Touristen beliebten "Blauen Lagune" auf der Halbinsel Reykjanes werden seit fast einer Woche eine Serie kleiner Erdbeben sowie das "Aufblähen" eines Berges festgestellt, wie die isländische Wetterbehörde am Montag mitteilte. Die Behörden setzten daher die Warnstufe für Flugzeuge auf "gelb" - "Anzeichen erhöhter Unruhe" eines Vulkans - herauf.