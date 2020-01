FPÖ-Klubobmann Kickl hält am Dienstag Vortrag bei AfD

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl wird am Dienstag die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag zu einem interparlamentarischen Austausch besuchen. Dies gab die FPÖ am Montag bekannt. Um 12.00 Uhr nehme Kickl dann an einer Pressekonferenz mit den AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland teil.