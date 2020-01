30 Demonstranten bei Polizei-Einsatz in Bulgarien verletzt

Bei regierungskritischen Protesten in Bulgarien sind 30 Demonstranten bei einem Polizeieinsatz mit Pfefferspray verletzt worden. Sie wurden am Montag am Ort der Kundgebung, dem Regionalministerium in Sofia, medizinisch versorgt. Auch zwei Polizisten wurden nach Angaben des Innenministeriums bei den Zusammenstößen verletzt.