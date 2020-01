Nach Bluttat in Pizzeria in Pitten: Motiv dürfte fest stehen

Nach der Bluttat in einer Pizzeria in Pitten (Bezirk Neunkirchen) - ein 33-Jähriger wurde am vergangenen Montag mit 13 Messerstichen getötet - dürfte das Motiv feststehen. Der Täter ging davon aus, dass das Opfer ihn mit seiner Frau betrog, teilte der Verteidiger des Mordverdächtigen, Nikolaus Rast, am Montag der APA mit. "Ihm hat's die Kabel rausg'haut", meinte Rast.