Österreicher gingen bei den Grammys leer aus

Die beiden österreichischen Grammy-Hoffnungen sind am Sonntagnachmittag (Ortszeit) bei der Verleihung der US-Musikpreise leer ausgegangen. In der Kategorie "Beste Orchester-Performance" gab es für Manfred Honeck und das Pittsburg Symphony Orchestra keinen Preis. Auch die Lautenistin Christina Pluhar bekam in der Kategorie "Bestes klassisches Solostimmen-Album" keinen Grammy für "Himmelsmusik".