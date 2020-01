US-Botschaft in Bagdad mit Raketen angegriffen

Die US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad ist am Sonntag Ziel eines Raketenangriffs geworden. Drei von fünf Raketen trafen den Gebäudekomplex in der stark gesicherten Grünen Zone, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Sicherheitskreisen erfuhr. Ein Geschoß landete demnach in einem Speisesaal. Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor.