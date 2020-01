Zwei Verletzte bei Heißluftballon-Bruchlandung in Kärnten

Ein Heißluftballon mit vier Menschen an Bord hat am Sonntag gegen 11.45 Uhr bei Friesach in Kärnten (Bezirk St. Veit an der Glan) eine Bruchlandung hingelegt. Es gab dabei zwei Verletzte. Wie die Polizei berichtete, wollte der 62-jährige Pilot mit seinen drei Passagieren landen. Dabei geriet der Ballon in eine Stromleitung, blieb hängen, rutschte zu Boden und verursachte einen Kurzschluss.