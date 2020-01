ÖSV-Skispringer bei Herren-Teambewerb an 6. Stelle

Das österreichische Skispringer-Quartett mit Philipp Aschenwald, Michael Hayböck, Daniel Huber und Stefan Kraft hat sich im Weltcup-Teambewerb in Zakopane am Samstag mit dem sechsten Platz begnügen müssen. Nach dem Sieg in Wisla und dem zweiten Rang in Klingenthal büßte die im Nationencup führende Mannschaft von Trainer Andreas Felder nun in Polen Punkte ein. Weltmeister Deutschland gewann.