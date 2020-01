Deutsche stürzte in Tirol aus dem Sessellift

Zu einem tragischen Zwischenfall ist es am Freitag im Tiroler Skigebiet von Kappl nahe Landeck gekommen. Eine deutsche Skifahrerin stürzte aus mehr als acht Metern Höhe aus dem Sessellift in die Tiefe. Die Frau zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Zams geflogen.