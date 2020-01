Kroatien und Titelverteidiger Spanien im Handball-EM-Finale

Kroatien und Spanien bestreiten am Sonntag (16.30 Uhr) in Stockholm das Finale der Handball-EM der Männer. Der EM-Zweite von 2008 und 2010 setzte sich, getragen von seinem Star Domagoj Duvnjak, am Freitag in Stockholm im Halbfinale gegen zweifachen Vize-Weltmeister Norwegen mit 29:28 nach der 2. Verlängerung durch. Titelverteidiger Spanien bezwang Slowenien mit 34:32.