Neun Kinder bei Feldbrand in Venezuela gestorben

Beim Abbrennen eines Zuckerrohr-Feldes in Venezuela sind neun Kinder und Jugendliche ums Leben gekommen. Das Unglück habe sich am Donnerstag (Ortszeit) in der Ortschaft Cagua im zentralen Bundesstaat Aragua ereignet, so die Polizei. Die Todesopfer seien zwischen zehn und 18 Jahren alt gewesen. In örtlichen Medien war gar von zwölf Toten sowie 13 Verletzten die Rede.