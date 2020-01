Liverpool siegte bei Wolverhampton 2:1

Liverpool hat am Donnerstag in der englischen Fußball-Premier-League den 14. Sieg in Folge gefeiert. Die "Reds" gewannen auswärts gegen die Wolverhampton Wanderers mit 2:1, liegen damit in der Tabelle wieder 16 Punkte vor dem Zweiten Manchester City und haben zudem ein Spiel in der Hinterhand.