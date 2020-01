Mozarteumorchester Salzburg bekommt neuen Direktor

Siegwald Bütow ist mit Sommer 2020 zum Direktor des Mozarteumorchesters Salzburg für die Dauer von fünf Jahren bestellt worden. Das teilte das Land Salzburg am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der 51-jährige deutsche Staatsbürger ist derzeit Manager und Produzent des WDR-Sinfonieorchesters in Köln.