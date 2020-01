Football-Topstar Eli Manning beendet Karriere

Nach 16 Jahren und zwei Super Bowls beendet Football-Topstar Eli Manning seine Karriere in der NFL. Offiziell werde der 39-Jährige seinen Abschied am Freitag verkünden, teilten die New York Giants am Mittwoch mit. Seit dem Ende der regulären Saison hatte sich Manning mit Gedanken an sein Karriereende getragen.