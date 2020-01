Leicester gelang wieder Sieg, ManUnited verlor daheim

Leicester City ist in der englischen Premier League nach zwei Niederlagen auf die Erfolgsstraße zurückgekehrt. Die "Foxes" siegten am Mittwochabend daheim gegen West Ham United mit 4:1, Christian Fuchs stand bei den Gewinnern nicht im Kader. Leicester reduzierte den Rückstand auf Leader Liverpool somit auf 16 Punkte. Die Reds spielen im letzten Spiel der 24. Runde erst Donnerstag in Wolverhampton.