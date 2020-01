Vorarlberger Naturkundemuseum inatura mit Besucherrekord

Das Vorarlberger Naturkundemuseum inatura in Dornbirn hat 2019 einen neuen Besucherrekord verzeichnet. Mit fast 121.000 Besuchern sei das vergangene Jahr das erfolgreichste seit der Eröffnung 2003 gewesen, gaben die Verantwortlichen am Mittwoch bekannt. Auch in der Fachberatung des Museums gab es eine neue Höchstzahl an Anfragen zu naturkundlichen Themen.