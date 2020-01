Trauertage in Burkina Faso nach Terrorangriff mit 36 Toten

Nach einem Terrorangriff in Burkina Faso mit mindestens 36 Toten hat die Regierung des westafrikanischen Landes zwei Trauertage ausgerufen. Diese begannen am Mittwoch. Eine Gruppe bewaffneter Terroristen hatte nach Regierungsangaben am Montag einen Markt in Nagraogo in der zentralen Provinz Sanmatenga angegriffen und 32 Menschen getötet.