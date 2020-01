Kunstsenatspräsident Winkler kritisiert Lunacek

In der Vorwoche ließ die neue Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek mit der Aussage aufhorchen, dass sie die Verleihung des Literaturnobelpreises 2019 an Peter Handke "nicht nachvollziehen" könne. In einem der APA vorliegenden Offenen Brief wirft der Schriftsteller Josef Winkler als Präsident des Kunstsenats der Grünen-Politikerin nun "wohlfeile Kindesweglegung eines Widerborstigen" vor.