Ministerin Edtstadler absolviert Antrittsbesuch in Brüssel

Die neue Europaministerin Karoline Edtstadler will eine "starke Stimme Österreichs in der Europäischen Union" sein. Am Montag absolvierte sie ihren Antrittsbesuch in Brüssel, um mit den EU-Kommissaren direkt ins Gespräch zu kommen. Themen waren unter anderem die EU-Erweiterung und der nächste mehrjährige Finanzrahmen der Europäischen Union für die Jahre 2021 bis 2027.