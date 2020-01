Betrunkener Rumäne auf A1 von Auto erfasst und getötet

Ein Rumäne ist in der Nacht auf Sonntag auf der Westautobahn (A1) im Gemeindegebiet von Oed-Öhling (Bezirk Amstetten) von einem Auto erfasst und getötet worden. Eine Oberösterreicherin, die in Richtung Wien unterwegs war, konnte den Zusammenstoß mit dem Alkoholisierten trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers nicht verhindern. Der 34-Jährige starb noch an der Unfallstelle.