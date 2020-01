Brüsseler Autoshow - Polizei nahm 185 Klimaaktivisten fest

Die Polizei hat am Samstag in der belgischen Hauptstadt Brüssel 185 Klimaaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion festgenommen, die auf der Brüsseler Autoshow gegen die Branche demonstriert hatten. Einige Protestierende versammelten sich beispielsweise vor dem Stand des Ölriesen Shell, während andere vor dem Eingang der Automesse aktiv waren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Die Aktivisten würden freigelassen, sobald sie ihre Identität angegeben hätten, teilte ein Polizeisprecher mit.

In einer Erklärung sagte der belgische Flügel der Gruppe, er habe den Protest aufgerufen, "um das trügerische Image zu korrigieren", das die Autoindustrie von sich selbst abgebe. "Diese Aktion des zivilen Massen-Ungehorsams zielt darauf ab, die vielen Lügen anzuprangern, die Automobilhersteller der Öffentlichkeit verkaufen, um ihre Verkäufe auf Kosten der Umwelt, der Gesundheit und der sozialen Gerechtigkeit der Menschen zu steigern", fügte die Erklärung hinzu.

Einige der Aktivisten entfalteten ein Banner mit der Aufschrift "Stoppt den CO2-Ausstoß" am Haupteingang der Show, andere führten Proteste an ausgewählten Ständen im Inneren durch. Einige ketteten sich an das Lenkrad der ausgestellten Autos oder besprühten sie mit blutfarbener Farbe.

Eine Gruppe protestierte an dem Stand des Ölgiganten Shell mit Plakaten mit der Aufschrift "Shell Kills", während andere Masken aus dem Firmenlogo trugen oder Flugblätter verteilten. Obwohl die Gruppe der üblichen Praxis folgte, verschiedene Aktionen an bestimmten Orten zu verbreiten, gelang es den Polizeibeamten, einige der Aktivisten abzufangen und festzunehmen, bevor sie das Gelände betreten konnten.

Eine Sprecherin von Extinction Rebellion, die sich nur als Sarah identifizierte, sagte gegenüber AFP: "Wir nennen die Show den 'Salon der Lügen', weil wir absolut nicht glauben, dass die Automobilindustrie Lösungen für diese ökologische und klimatische Krise bieten kann. "Sie hat bereits in der Vergangenheit gelogen, lügt immer noch und wird uns auch weiterhin anlügen, wenn wir sie nicht aufhalten", fügte sie hinzu und forderte ein neues Verkehrsmodell, welches das ökologische und soziale Wohl respektiere.