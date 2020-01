Fußgänger in Wien von Lkw erfasst und getötet

Ein 56 Jahre alter Mann ist bei einem schweren Verkehrsunfall Freitagfrüh in Wien-Penzing getötet worden. Der Mann war in der Linzer Straße von einem Lkw erfasst worden. Laut Aussagen des Lenkers hatte er unvermittelt die Fahrbahn betreten. Der 56-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, berichtete die Polizei.