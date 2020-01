Taliban schlagen USA kurze Waffenruhe für Afghanistan vor

Die radikalislamischen Taliban haben nach eigenen Angaben den US-Streitkräften eine kurze Waffenruhe in Afghanistan vorgeschlagen. Ein Angebot für eine Feuerpause "von sieben oder zehn Tagen" sei den US-Unterhändlern unterbreitet worden, sagte ein Taliban-Vertreter am Donnerstag. Ein weiterer Vertreter bestätigte, dass das Angebot US-Unterhändlern in Doha unterbreitet worden sei.