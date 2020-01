Ibiza-U-Ausschuss könnte nächsten Mittwoch eingesetzt werden

Der U-Ausschuss zur Casinos-Affäre sowie zum Ibiza-Video könnte in der Nationalratssitzung am kommenden Mittwoch eingesetzt werden. Stimmt der vor der Sitzung anberaumte Geschäftsordnungsausschuss dem Antrag zu, wird "in Aussicht genommen", die Einsetzung des U-Ausschusses auf die Tagesordnung des Plenums zu nehmen. Das hat die Präsidialkonferenz am Donnerstag festgelegt.