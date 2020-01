Stromausfall durch Wasser in Trafostation in Klagenfurt

Ein defektes Wasserrohr hat am Mittwochabend zu einem Defekt in einer Trafostation und weiters zu einem Stromausfall in der Klagenfurter Innenstadt geführt. Wie die Energie Klagenfurt GmbH mitteilte, brach ein Schmelzwasser-Abflussrohr in der Klagenfurter Eishalle. Das Wasser führte zu Überschlägen in einer Trafostation und zum Ausfall von insgesamt 35 Trafostationen.