Vier Teams für Handball-EM-Hauptrunde in Wien fixiert

Ein Quartett hat am Montag den Einzug in die in Wien gespielte Hauptrunden-Gruppe I der Handball-EURO der Männer geschafft. Kroatien und Weißrussland (Gruppe A) sowie Spanien und Deutschland (Gruppe C) setzen die EM nach Siegen am dritten Spieltag in Österreich fort.