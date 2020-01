Eltern lassen in Belgien Kinder zurück und verschwinden

Ein Elternpaar hat seine sechs Kinder zu Weihnachten in Belgien allein zu Hause zurückgelassen und ist seither spurlos verschwunden. Das Auto des Paares sei mit laufendem Motor am Fluss Sambre in Charleroi gefunden worden, teilte die Polizei in ihrem Fahndungsaufruf am Montag mit. Ein Zeuge habe dort in der Früh des zweiten Weihnachtstages die Schreie einer Frau gehört und die Polizei gerufen.