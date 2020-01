Je zwei österreichische Herren und Damen in Melbourne-Quali

Der 26-jährige Dennis Novak ist in der Qualifikation der Tennis-Australian-Open als Nummer eins gesetzt. Der einmal mehr bei einem Grand Slam nur knapp an einem Hauptfeld-Fixplatz vorbeigeschrammte Niederösterreicher trifft - voraussichtlich am Mittwoch - auf den 35-jährigen Deutschen Dennis Brown. Drei Runden sind für den Aufstieg zu überwinden.